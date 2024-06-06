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В России создадут первые отечественные двигатели для космических ракет сверхлёгкого класса
Данный класс ракет может расширить возможности российской космонавтики.

Российские специалисты в скором времени приступят к созданию первых отечественных двигателей для ракет-носителей, относящихся к сверхлёгкому классу — об этом сообщили в пресс-службе АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (ОДК), говорится в публикации новостного агентства «РИА Новости».

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Источник фото: VPK.name/РИА Новости

Сообщается, что в рамках Петербургского экономического форума представители ОДК и венчурного фонда «Восход» подписали договор, предполагающий разработку и создание специалистами ОДК-Кузнецов четырёх версий ракетных двигателей, работающих на жидком топливе и предназначающихся для первой и второй ступеней ракет-носителей сверхлёгкого класса, которые смогут выводить на околоземную орбиту полезных грузов общей массой до 250 кг.

Общая сумма финансовых вливаний в данный проект достигает 2.7 млрд рублей. Отмечается, что работами над двигателями данного класса в госкорпорации будут заниматься впервые. В текущем году на предприятии ОДК-Кузнецов должен стартовать этап, предполагающий проведение опытно-конструкторских изысканий, учитывающих требуемые характеристики создаваемых двигателей.

Глава ОДК-Кузнецов Вадим Бадеха отметил, что разработка и создание первой в России ракеты-носителя сверхлёгкого класса откроет новые горизонты для отечественной космонавтики, а инженеры самарского предприятия, имеющие в своём распоряжении современное оборудование и большую конструкторскую базу, смогут внести свой вклад в этот проект, разработав четыре версии двигателей для данного вида ракет.

#двигатель
Источник: ria.ru
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