Рекламные материалы дают возможность изучить дизайн смартфонов Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6.

Уже через несколько недель компания Samsung должна официально представить свои новые модели складных смартфонов Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6, а сегодня новинки внезапно появились на казахстанском сайте производителя, после чего также быстро пропали, но журналисты издания Gizmochina всё же успели сохранить промо-материалы, позволяющие изучить внешний вид новых моделей.

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Источник фото: Gizmochina

Дизайн складных смартфонов Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6, представленных на появившихся изображениях, практически соответствует внешнему виду устройств на рендерах, просочившихся чуть ранее.

Модель Samsung Galaxy Z Fold6 внешне несколько отличается от предшественника — новинка получила более острые углы с менее закруглёнными краями и выступающие модули камер в форме колец с рифлёной текстурой. Изображённый на рендере вариант представлен в серебряном оформлении.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip6 сохранил тот же дизайн, что и модель предшествующего поколения — устройство снабжено дисплеем на внешней панели в виде значка папки, горизонтально расположенными модулями камер, обрамление которых перекликается с общей цветовой гаммой смартфона, и боковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания. На представленном изображении модель выполнена в голубых тонах.

Ряд источников предполагают, что смартфоны Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6 получат дисплеи с менее заметными складками по сравнению с моделями предшествующего поколения, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, более ёмкие аккумуляторы с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и будут работать под управлением операционной системы Android 14 с оболочкой One UI 6.1.1.