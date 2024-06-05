Специалистам пришлось скорректировать работу космической обсерватории с использованием всего одного гироскопа.

Космический телескоп «Хаббл» находится на околоземной орбите в течение более трёх десятков лет и позволил астрономам сделать немало открытий, но со временем его узлы и механизмы постепенно изнашиваются, что требует их починки или замены, а также других профилактических мероприятий — как объявили представители НАСА, график работы телескопа будет скорректирован, так как у него осталось ограниченное количество гироскопов, потеря которых приведёт к невозможности его использования, пишет сайт Ars Technica.

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Источник фото: NASA

Сообщается, что в настоящее время из 6 гироскопов у космического телескопа «Хаббл» в работоспособном состоянии осталось только 2, что вынудило специалистов НАСА ограничить работу космической обсерватории, используя всего лишь один гироскоп, а второй держать в резерве.

Как отмечают специалисты, данное решение несколько ограничит учёных в процессе их изысканий, а также приведёт к увеличению времени, которое необходимо для фиксации телескопа в нужном положении для наблюдения за выбранными космическими объектами, что станет причиной потери около 12% периода научных работ. Также космическая обсерватория не сможет следить за объектами, находящимися на расстоянии ближе Марса, в том числе за Венерой и Луной.

При этом специалисты НАСА не видят в этом проблемы и считают, что данное решение позволит продлить срок службы космического телескопа «Хаббл» ещё более чем на 10 лет, а именно до 2035 года.

В связи со своим достаточно преклонным возрастом космическая обсерватория «Хаббл» страдает не только от вышедших из строя гироскопов, но и от поломки других узлов, а также постепенного снижения своей орбиты. Последняя миссия по техническому обслуживанию телескопа проводилась ещё в 2009 году, но за прошедшие 15 лет накопилось немало проблем, которые должны быть решены.

В 2022 году американский миллиардер Джаред Исаакман предложил свою финансовую помощь в проведении очередного технического обслуживания космической обсерватории и выполнении ряда мероприятий, которые позволили бы поднять его орбиту на 50 км, но НАСА в конечном итоге отказалось от этой идеи — если ситуация не изменится, то 2035 год, судя по всему, может стать последним для исследовательской деятельности телескопа «Хаббл», так как, согласно расчётам учёных, спустя десять лет он снизится до границы, не позволяющей проводить дальнейшие научные изыскания.