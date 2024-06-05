При этом пострадали не все новые модели.

Несколько дней назад компания AMD официально представила свою новую процессорную архитектуру Zen 5, получившую прирост IPC на 16 %, и модели процессоров следующего поколения, основанные на ней, как для настольного, так и для мобильного сегментов, но остался один вопрос, который волновал некоторых пользователей, заключающийся в поддержке более старых версий операционных систем Windows — как говорится в материале сайта Neowin, производитель официально подтвердил, какие именно версии Windows будут поддерживаться новыми процессорами компании.

реклама

Источник фото: Tech ARP

Несколько недель назад менеджер Lenovo в Китае заявил, что гибридные процессоры AMD следующего поколения не будут поддерживать операционную систему Windows 10, и это находит подтверждение в официальной документации компании, где в списке поддерживаемых ОС для двух моделей APU Ryzen AI 300, представленных в рамках международной выставки Computex 2024, указаны лишь Windows 11 и Ubuntu.

При этом данное ограничение не коснулось настольных процессоров Ryzen 9000 – в официальных спецификациях AMD сообщается, что данные модели CPU, помимо Ubuntu, поддерживают как Windows 11, так и Windows 10.

Следовательно, драйверы чипсета AMD для новых гибридных процессоров компании, начиная с Ryzen AI 300, не будут работать в Windows 10, в то время как владельцы Ryzen 9000 с подобными трудностями столкнуться не должны.

Учитывая тот факт, что количество пользователей, отдающих предпочтение Windows 10, весьма велико и в несколько раз превышает число приверженцев Windows 11, данный шаг AMD вызывает некоторые вопросы.