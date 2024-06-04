YouTube предлагает пользователям воплотить в жизнь свои самые смелые идеи.

Популярный видеохостинг YouTube тестирует новую функцию, позволяющую заменить существующий фон в видео на произвольный, сгенерированный искусственным интеллектом согласно подсказкам пользователей, пишет сайт Neowin.

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Источник фото: Pixabay

Как отмечают представители YouTube, новый инструмент, получивший название Dream Screen, может воплотить в жизнь самые смелые идеи пользователей, предоставляя возможности по замене фона путём генерации искусственным интеллектом фоновых изображений или видео на основе текстовых заданий.

В качестве идей по созданию собственных фоновых изображений и видео представители видеохостинга приводят несколько примеров, таких как сказочный лес или бассейн отеля на каком-либо тропическом острове — как утверждается, пользователю необходимо лишь ввести в соответствующее поле описание фона, который он бы хотел получить.

В настоящее время функция находится на этапе тестирования среди небольшого числа авторов и доступна в видеороликах на YouTube Shorts, а вводить текстовые подсказки можно лишь на английском языке.

При этом представители YouTube предупреждают, что полученный результат не всегда может соответствовать ожиданиям, а иногда и вовсе испортит общую картину, поэтому только авторы видео несут ответственность за публикуемый ими контент.

О дате запуска новой функции для широкого круга лиц не сообщается, но уже известно, что Dream Screen станет доступна для большего количества пользователей уже в текущем году.

Данная функция, генерирующая контент с использованием искусственного интеллекта, является не единственной экспериментальной возможностью на YouTube, позволяющей пользователям воплощать свои идеи в жизнь — ранее видеохостинг приступил к тестированию функции Dream Track, предназначенной для создания коротких аудиотреков с использованием голосов знаменитостей.