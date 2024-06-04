При этом в OPPO Find X8 Ultra от использования датчика Sony IMX858 откажутся.

Будущая флагманская модель смартфона OPPO Find X8 Ultra получит качественную систему камер, превосходящую решения от конкурентов — об этом сообщает Digital Chat Station на сайте Weibo, говорится в публикации GSMArena.

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OPPO Find X7 Ultra. Источник фото: OPPO

По данным информатора, OPPO Find X8 Ultra получит четыре камеры с разрешением 50 мегапикселей, две из которых, подобно модели предшествующего поколения, Find X7 Ultra, будут представлять собой модули с перископическими телеобъективами.

Хотя о конкретных датчиках, используемых для камер новинки, не говорится, информатор утверждает, что Sony IMX858, применяемого в 50-Мп перископическом телеобъективе Find X7 Ultra с шестикратным оптическим зумом, в новом смартфоне не будет, что не помешает устройству следующего поколения превосходить способности 200-мегапиксельных модулей с перископическими телеобъективами, которыми снабжаются флагманские модели смартфонов, в том числе Vivo X100 Ultra.

При этом более подробными данными о технических характеристиках OPPO Find X8 Ultra информатор пока не делится.