Компания поспешила успокоить потенциальных покупателей.

Несколько дней назад ряд источников заметил, что Apple без каких-либо официальных заявлений обновила данные о количестве ядер, которыми оснащён графический процессор чипа M2, предназначенного для новой версии iPad Air, сменив их число с десяти до девяти, что несколько озадачило пользователей, посчитавших, что публикуемые данные о производительности GPU также могут не отвечать действительности, но представители компании опубликовали заявление, в котором успокоили потенциальных покупателей, пишет сайт 9to5Mac.

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Источник фото: MacRumors

В своём сообщении представители Apple признали, что указанная ранее информация на официальном сайте компании о наличии у чипа M2, предназначенного для iPad Air, десяти ядер GPU действительно была неверна, но изменении данного показателя не повлияет на данные о быстродействии, так как они основываются на тестах графического процессора с девятью ядрами.

Таким образом, все заявления Apple о возможностях чипа M2 в составе новой модификации iPad Air и его превосходстве над чипсетами прошлых поколений, которыми оснащены предыдущие версии iPad Air, остаются в силе, в том числе утверждение о том, что SoC нового поколения в 1.5 и 3 раза быстрее чипов M1 и A14 Bionic соответственно, что обеспечивается, в том числе, более высокой пропускной способностью памяти.

Отмечается, что наличие девяти графических ядер не является типичным случаем для устройств Apple с модификациями чипов M2, так как компания обычно предлагает варианты с восьми- или десятиядерным GPU.