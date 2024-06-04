Дебют новинки должен состояться в ближайшие недели.

Несколько дней назад представители китайской компании Realme подтвердили, что глобальная версия смартфона GT6 будет представлена 20 июня, но сейчас стало известно, что в Китае будет запущена ещё один вариант данной модели, оснащённый чипом более высокого класса, пишет сайт GSMArena.

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Источник фото: GSMArena

Сообщается, что китайская версия смартфона Realme GT6 получит не более доступный чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, уготованный для модификации, предназначенной для глобального рынка и являющейся ребрендингом Realme GT Neo6, а премиальный Snapdragon 8 Gen 3, оснащённый одним ядром Cortex-X4, работающим на частоте 3.3 ГГц, тремя Cortex-A720 с частотой 3.2 ГГц, парой Cortex-A720, достигающих частоты 3.0 ГГц, и двумя Cortex-A520 с частотой 2.3 ГГц.

Кроме того, новинка должна быть снабжена OLED-панелью с разрешением 1.5K производства BOE и металлической рамкой, основной камерой с разрешением 50 мегапикселей, расположенной на задней панели, а также аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мА·ч и возможностью быстрой зарядки мощностью до 100 Вт при помощи кабеля.

Дебют китайской версии Realme GT6 может состояться в течение ближайших нескольких недель, то есть в июне-июле, что связывают с представлением чипа Snapdragon 8 Gen 4 в октябре.