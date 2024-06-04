Пострадавшими вновь окажутся потребители.

Ситуация на рынке твердотельных накопителей и памяти продолжает стремительно меняться, что негативным образом сказывается на ценах — представители компании Dell ожидают дальнейшего повышения стоимости данных категорий продукции, пишет сайт TechSpot.

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Источник фото: TechSpot

В прошлом году производители чипов DRAM и NAND столкнулись с перепроизводством своей продукции, в результате чего на складах скопились избыточные запасы, которые не могли быть распроданы при существующем уровне спроса, что положительным образом повлияло на цены модулей оперативной памяти и SSD-диски, но во второй половине 2023 года ряд компаний пошли на радикальные шаги, сократив объёмы производства, что в текущем году вновь сыграло злую шутку — на фоне растущих потребностей корпораций, разрабатывающих и внедряющих технологии искусственного интеллекта, запасов твердотельных накопителей и ОЗУ не хватает.

В связи со сложившейся ситуацией главный операционный директор Dell Джефф Кларк заявил, что ожидает дальнейшего роста цен на твердотельные накопители и модули оперативной памяти на 15-20 % во второй половине текущего года, отмечая, что требуемые объёмы данных категорий продукции для серверов, задействованных в задачах искусственного интеллекта, производители в настоящий момент поставить не могут.

Специалисты источника чуть ранее изучили рынок твердотельных накопителей, отметив, что цены на популярные модели SSD-дисков в текущем году несколько увеличились — например, Samsung 970 Evo Plus за несколько месяцев подорожал на 15 долларов США.

Судя по всему, вместо оптимизации производственных процессов компании пойдут по иному пути, перекладывая свои затраты на конечных потребителей.