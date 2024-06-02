Компания продемонстрировала возможности нового игрового помощника в ARK: Survival Ascended.

Крупные технологические компании продолжают оснащать свои системы с использованием искусственного интеллекта всё новыми возможностями — как говорится в материале сайта Neowin, в рамках международной выставки Computex 2024 компания Nvidia представила новый ИИ-сервис, который будет помогать геймерам в прохождении игр.

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Источник фото: Neowin

В официальном блоге NVIDIA представители компании рассказали, что игровой ИИ-помощник Project G-Assist создан специально для того, чтобы принимать текстовые или голосовые команды от геймера, который застрял на том или ином этапе прохождения любимого тайтла и не желает прерывать игровой процесс, а затем давать полезный и соответствующий запросу ответ, который должен помочь игроку.

Помимо входных данных, полученных непосредственно от геймера, ИИ-ассистент также будет производить снимок экрана для того, чтобы иметь больше информации о конкретном моменте игры, с целью обеспечения контекста для модели LLM, подключённой к базе данных, включающей в себя доступные игровые знания.

Помимо помощи в прохождении игр, Project G-Assist также сможет дать советы по достижению максимального уровня производительности при соответствующем запросе от геймера — как отметили в Nvidia, ИИ-помощник анализирует целый ряд параметров, в том числе частоту кадров, задержку, энергопотребление и так далее, чтобы в случае надобности предоставить способы повышения значения быстродействия на ватт, например, при помощи понижения напряжения графического процессора.

Наглядную демонстрацию своего игрового виртуального помощника представители Nvidia провели на примере тайтла ARK: Survival Ascended, где геймеры могли задавать ИИ-ассистенту вопросы при помощи голоса или текста, а он, в свою очередь, давал ответы на разные игровые темы, например, как создать оружие в игре или победить противника.

В настоящее время компания не предоставляет информацию, когда именно Project G-Assist станет доступен для широкого круга лиц, но рекомендует разработчикам игр подписаться на уведомления, чтобы быть в курсе всех новостей о данном проекте.