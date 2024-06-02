Стоимость Huawei SuperCharge All-in-One Magnetic Power Bank составляет менее 5000 рублей.

Компания Huawei расширяет ассортимент своих пауэрбанков, представляя новое устройство для удобной зарядки мобильных гаджетов прямо на ходу, говорится в публикации сайта Gizmochina.

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Новый магнитный пауэрбанк Huawei SuperCharge All-in-One Magnetic Power Bank имеет элегантный дизайн и сравнительно небольшие размеры, характеризуясь толщиной 11.26 мм при весе в 141 г, что не мешает ему обладать ёмкостью 5000 мА·ч, чего хватит для полной зарядки в пути большинства существующих моделей.

Устройство получило поддержку двунаправленной проводной зарядки мощностью 25 Вт, что позволяет заряжать как сам пауэрбанк, так и и другие мобильные гаджеты, а также снабжено возможностью беспроводной зарядки мощностью 15 Вт при питании от аккумуляторной батареи и 30 Вт в случае подключения адаптера.

Отмечается, что пауэрбанк оснащается высококачественным литий-полимерным аккумулятором с сертификатом UL 1642, соответствующий национальным стандартам безопасности. Кроме того, устройство имеет ряд защитных функций, в том числе защиту от чрезмерной разрядки, короткого замыкания и перезаряда.

Новинка совместима с большинством представленных на рынке мобильных устройств, благодаря наличию протоколов быстрой зарядки PD, UFCS и SCP. Магнитная составляющая пауэрбанка проявляется при использовании совместно с моделями смартфонов Huawei с поддержкой беспроводной зарядки, снабжёнными официальным чехлом, что обеспечивает быструю зарядку без необходимости использования кабеля — в этот список входят устройства серии Mate 60 и Pura 70.

Источник фото: Gizmochina

Новинка оснащается кабелем USB-C длиной 25 см и складной подставкой, позволяющей заряжать смартфон в процессе его использования, обеспечивая его удобное положение при просмотре видео или работе.

Новый пауэрбанк от Huawei уже доступен для предварительного заказа на площадке JD.com по цене в 369 юаней (4700 рублей), а в продажу поступит 10 июня текущего года.