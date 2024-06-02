Новинка получила целый ряд аппаратных улучшений и усовершенствованную конструкцию.

Компания ASUS наконец-то представила свою новую портативную игровую консоль ROG Ally X, получившую целый ряд усовершенствований, о которых рассказал журналист издания The Verge, подробно изучив один из экземпляров.

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Отмечается, что список улучшений для игровой консоли ASUS ROG Ally X весьма велик, но при этом новинка является скорее продолжением существующей серии, нежели устройством нового поколения, на что указывает сохранение моделью того же 7-дюймового OLED-дисплея с частотой 48-120 Гц и яркостью 500 нит, а также APU Ryzen Z Extreme.

ASUS ROG Ally X (снизу) и ASUS ROG Ally (сверху)

При этом ASUS оснастила новинку батареей вдвое большей ёмкости по сравнению с оригиналом, то есть 80 Вт·ч, но вес устройства увеличился незначительно, а именно на 70 г на фоне соответствующего параметра у ROG Ally, что было достигнуто за счёт применения более лёгких материалов в конструкции новой модели, печатных плат с меньшим весом, а также переработанной системы охлаждения с вентиляторами меньшего размера, которые, впрочем, характеризуются большей мощностью, обеспечивая на 24 % повышенный воздушный поток, и ультратонкими рёбрами, количество которых возросло с 47 до 77 штук, что позволяет уменьшить температуру устройства на два градуса.

Помимо этого, у ROG Ally X появились дополнительные вентиляционные отверстия, которые помогают более эффективно охлаждать экран, позволяя добиться температурного показателя, на 6°C меньшего по сравнению со стандартной модификацией.

Кроме того, специалисты компании снабдили новинку усовершенствованными джойстиками с увеличенным сроком службы, более плотным ходом, наличием потенциометра, а также возможностью их замены благодаря модульной конструкции.

Также портативная игровая консоль ROG Ally X получила полноразмерный слот M.2 2280 с накопителем вдвое большего объёма (1 ТБ), на 50% больше ОЗУ с более высокими скоростями (24 ГБ LPDDR5X-7500), а также стандартный порт USB-C 4.0 с поддержкой DisplayPort 1.4 и возможностью зарядки Power Delivery мощностью до 100 Вт к уже имеющемуся USB-C 3.2 Gen 2, что ознаменовало отказ компании от собственного проприетарного разъёма XG Mobile, расширяя возможности по подключению внешних видеокарт.

Также журналистом были отмечены такие улучшения, как радикально переработанная эргономика, более удобные джойстики с продуманной конструкцией, динамики с большей камерой для лучших басов и большей громкости, увеличенная мощность в режимах Silent (с 10 до 13 Вт) и Performance (с 15 до 17 Вт), приятная на ощупь поверхность, усеянная крошечными надписями «ROG», а также ряд других изменений.

Источник фото: The Verge

В продаже портативная игровая консоль ASUS ROG Ally X должна появиться 22 июля со стартовой стоимостью в 799 долларов США.