В мобильном сегменте у Microsoft Edge дела не так хороши.

Ежемесячный отчёт сервиса Statcounter показывает, что в мае текущего года браузер Microsoft Edge продолжает набирать долю на рынке десктопных продуктов, но весьма уступает конкурентам на мобильных платформах, пишет сайт Neowin.

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Источник фото: 9to5Google

Согласно отчёту, в прошлом месяце Microsoft Edge удалось достичь новой для себя вершины, заняв 13.14 % рынка десктопных браузеров и прибавив за месяц 0.32 %, что позволило ещё больше укрепиться на второй позиции. Google Chrome с охватом в 64.87 % пользователей прочно занимает первое место в настольном сегменте, хотя и потерял за май 0.78 %. Кроме того, в пятёрку лидеров входят Apple Safari (8.79 %), Mozilla Firefox (6.64 %) и Opera (3.23 %).

На мобильных платформах лидирует всё тот же Google Chrome с показателем в 65.94 %, что на 0.19 % больше по сравнению с апрелем, на второй строчке расположился Apple Safari с результатом 23.47 %, а третью позицию занимает Samsung Internet (4.43 %). Помимо этого, в топ-5 также вошли Opera и UC Browser, занимающие 2.16 и 1.48 % соответственно.

Мобильная версия Microsoft Edge не пользуется популярностью у пользователей и имеет долю всего лишь в 0.34 %, поэтому перед софтверным гигантом стоит весьма тяжёлая задача по встряске устоявшегося рынка, но для этого специалистам компании придётся долго и упорно трудиться.

Получить более подробную информацию и тщательно изучить графики можно на официальном сайте Statcounter.