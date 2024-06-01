Чипсет Dimensity 9300 также оказался быстрее Snapdragon 8 Gen 3.

Разработчики популярной программы для тестирования мобильных устройств AnTuTu опубликовали свежий рейтинг за май текущего года, демонстрирующий средний уровень производительности флагманских смартфонов, в котором изменился лидер — как говорится в публикации сайта NotebookCheck, в прошлом месяце чипу Dimensity 9300+ удалось отобрать пальму первенства у Snapdragon 8 Gen 3.

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Источник фото: NotebookCheck/MediaTek

Согласно опубликованному рейтингу, недавно представленный чипсет MediaTek Dimensity 9300+, которым оснащён смартфон Vivo X100s, оказался на первом месте в рейтинге производительности AnTuTu с результатом в 2 105 621 очко, вторую позицию с показателем 2 094 528 баллов занял чип Dimensity 9300, являющийся основой OPPO Find X7, а на третьем месте очутился чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, которым снабжается RedMagic 9 Pro+, набравший 2 080 986 очков.

Источник фото: NotebookCheck/AnTuTu

Отмечается, что в рейтингах за март и апрель устройства с чипсетами Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 лидировали, но в мае ситуация изменилась, что может быть связано с отсутствием в топе былого чемпиона, ASUS ROG Phone 8 Pro, который в прошлом месяце набирал 2 120 210 баллов, что больше результата майского победителя, но в этом нет ничего удивительного, так как в рейтинге AnTuTu представлены лишь те модели, которые прошли тест как минимум 1000 раз, чего устройство от ASUS, судя по всему, не достигло.

При этом необходимо помнить, что AnTuTu является синтетическим бенчмарком, который может не отражать реальной эффективности работы смартфона, поэтому для более точного анализа журналисты источника рекомендуют учитывать производительность той или иной модели в реальных приложениях.