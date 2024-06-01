Также новинки сохранят прежний дизайн камеры.

Позже в текущем году китайская компания Huawei должна представить свои флагманские смартфоны серии Mate 70, которые получат целый ряд новых возможностей и улучшений, а также будут конкурировать с моделями линейки iPhone 16, о чём рассказал в своём сообщении на Weibo информатор Smart Pikachu, пишет сайт Gizmochina.

По данным информатора, новые смартфоны Huawei Mate 70 сохранят круглый дизайн камеры, который является одним из основных элементов линейки Mate, начиная с Mate 30, за исключением Mate 50, а также получат расширенные возможности с использованием искусственного интеллекта и богатое оснащение, что позволит им эффективно противостоять моделям Apple iPhone 16.

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Huawei Mate 60. Источник фото: Wccftech

К настоящему времени информации о предстоящих флагманских моделях Huawei не так уж и много, но ряд источников приписывают новинкам наличие нового CMOS-датчика OmniVision и чипа Kirin с высокой производительностью, который позволит соперничать с топовыми продуктами от конкурентов.

Также недавние слухи гласят, что в смартфонах серии Mate 70 компания Huawei может полностью отказаться от поддержки Android-приложений, оснастив новинки операционной системой собственной разработки HarmonyOS NEXT, для которой в настоящий момент уже имеется более 4000 разнообразных приложений, а в будущем их число должно увеличиться.

Точных данных о дате запуска новейших смартфонов Huawei не имеется, но учитывая тот факт, что линейка iPhone 16 должна быть официально представлена в сентябре текущего года, можно предположить, что запуск Huawei Mate 70 состоится осенью.