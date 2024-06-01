При этом новинки могут получить более производительные по сравнению с Meizu 21 Note и 21 Pro чипы и качественные камеры.

Китайский бренд Meizu в скором времени может пополнить ассортимент своей продукции двумя новыми моделями смартфонов, попутно внеся некоторую путаницу, связанную с названиями уже существующих устройств и предстоящих новинок, говорится в публикации сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizchina

Как выяснили журналисты источника, к уже представленным моделям Meizu 21 Note и Meizu 21 Pro в ближайшем будущем добавятся новые смартфоны Meizu Note 21 и Meizu Note 21 Pro, имеющие ряд преимуществ.

Сообщается, что Meizu Note 21 Pro с модельным номером «M412H» будет представлять собой премиальный вариант, характеризующийся более высокой производительностью, расширенными возможностями и лучшим оснащением по сравнению с представленными на рынке моделями.

Смартфон Meizu Note 21, судя по всему, будет урезанной версией Note 21 Pro, а наличие двух вариаций с модельными номерами «M411H» и «M411L» указывает на различия в объёмах памяти или предназначение для различных регионов.

Предполагается, что модели Meizu Note 21 и Meizu Note 21 Pro будут сочетать передовые технологии и инновационные решения, располагая производительными чипами, обеспечивающими высокое быстродействие, качественными дисплеями, камерами с высоким разрешением и возможностью снимать высококачественные фото- и видеоматериалы, а также ёмкими аккумуляторами.

При этом источник не располагает точной информацией о характеристиках предстоящих моделей Meizu, но предполагает, что их оснащение заинтересует целый ряд покупателей по всему миру.