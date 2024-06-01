Новинка может быть презентована уже в июле.

Слухи о доступной модели умных часов Samsung ходят по сети Интернет уже некоторое время, а сейчас появились новые доказательства существования Galaxy Watch FE, пишет сайт Gizmochina.

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Источник фото: GSMArena

Сообщается, что доступная модель умных часов Samsung Galaxy Watch FE была замечена на официальных сайтах компании в Великобритании и Северной Америке с модельным номером SM-R861, что подразумевает её скорый запуск.

При этом какой-либо информации, раскрывающей технические характеристики новинки, на сайтах не предоставляется, но другие источники позволяют узнать некоторые детали о гаджете — сертификация FCC показала, что умные часы получат возможность беспроводной зарядки мощностью 5 Вт, а сертификат TDRA подтверждает название Galaxy Watch FE.

Ещё один источник сообщает, что новинка будет доступна в США, Южной Корее и ряде других рынков по всему миру, а известный информатор Эван Бласс подтверждает, что Samsung работает над доступной моделью умных часов Galaxy Watch FE.

Ожидается, что новинка будет официально представлена на мероприятии Galaxy Unpacked совместно с другими новыми моделями устройств Samsung, такими как Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy Watch7 и Galaxy Ring в июле текущего года.

При этом отмечается, что в настоящий момент присутствует некоторая путаница с названием предстоящих умных часов Samsung, подразумевающая вероятность того, что доступная модель умных часов будет называться не Galaxy Watch FE, а Galaxy Watch4 (2024).