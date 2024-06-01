Новинки будут относиться к разным ценовым категориям.

Финская компания HMD Global может выпустить на рынок сразу две новые модели смартфонов, относящиеся к разным ценовым категориям, уже через несколько недель, говорится в материале сайта GSMArena.

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Источник фото: GSMArena

Новый смартфон от HMD с модельным номером TA-1688, получивший название Skyline, должен появиться в ассортименте одного из финских розничных продавцов уже 10 июля по цене около 520 евро, предлагая 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Иных подробностей о новинке в распоряжении источника не имеется, но предполагается, что данное устройство ранее было известно под кодовым именем «Tomcat» — если предположение подтвердится, то смартфон будет оснащён чипом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, дисплеем, выполненным по технологии OLED, с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятором ёмкостью 4900 мА·ч с возможностью быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Кроме того, новинке приписывается наличие тройной камеры на задней панели, включающей в себя основной модуль на 108 Мп, 8-Мп сверхширокоугольный сенсор и макромодуль на 2 Мп, а также 32-Мп селфи-камеры. Также, смартфон должен получить стереодинамики, сканер отпечатков пальцев, находящийся под дисплеем, сертификат стандарта IP67, предполагающий защиту от пыли и влаги, и операционную систему Android 14.

Ещё одна новая модель от HMD, получившая кодовое название Nighthawk, предположительно, будет оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, 8 ГБ ОЗУ, накопителем объёмом 128/256 ГБ, OLED-панелью с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц, основной 108-Мп камерой и фронтальным модулем с разрешением 32 Мп, а также аккумулятором на 5000 мА·ч и стереодинамиками. Работать новинка будет под управлением операционной системы Android 14. Стоимость смартфона составит менее 300 евро.