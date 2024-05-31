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Опубликованы ИИ-способности предстоящей операционной системы iOS 18 от Apple
Новая iOS 18 получит целый ряд улучшенных функций с использованием ИИ.

В текущем году Apple должна представить новую версию своей операционной системы iOS 18, которая получит целый ряд улучшений, в том числе связанных с возможностями искусственного интеллекта, пишет сайт GSMArena.

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Источник фото: MacRumors

Сообщается, что новая версия iOS 18 получит новую функцию Greymatter Catch Up, ранее описываемую как «умные обзоры» и позволяющую получать сводные данные полученных сообщений, веб-страниц, документов и заметок, в том числе при помощи голосового запроса к Siri.

В свою очередь, виртуальный помощник Siri будет оснащён новой большой языковой моделью от Apple и усовершенствованной системой интеллектуального реагирования, благодаря чему ИИ-ассистент сможет более точно выполнять поставленные пользователем задачи, тесно взаимодействуя с контактами, календарными событиями, данными о местоположении и так далее.

Также в iOS 18 может появиться возможность управления устройствами при помощи Siri, позволяя запускать выполнение тех или иных задач с одного гаджета на другом, например, пользователь может управлять воспроизведением мультимедиа на телевизоре Apple при помощи умных часов Apple Watch.

Кроме того, Siri и Notes могут получить дополнительные возможности по транскрипции аудио в текст с последующим его кратким изложением, а приложение «Фото» обзаведётся функцией «Очистка», которая позволит удалять ненужные объекты с фотографий, а также Generative Playground, благодаря чему будет возможно генерировать и изменять изображения.

Помимо этого, будут расширены возможности Notes, включая добавление текста, изображения и аудио в одну заметку, а также появится дополнение Math Notes, имеющее поддержку математических обозначений и способное распознавать текст, представленный в форме математических уравнений, с последующим предоставлением решения.

#apple #ios 18
Источник: gsmarena.com
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Самые передовые функции ИИ в iOS 18 получат только владельцы iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max
Марк Гурман: Только две модели iPhone получат все ИИ-функции iOS 18
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