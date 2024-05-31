Лучшие авторы смогут рассчитывать на долю от полученного дохода и другие преимущества.

С ситуацией, когда досмотрена последняя серия финального сезона любимого сериала, но хочется продолжения истории, наверное, сталкивались многие, а теперь у пользователей будет возможность создать новые серии при помощи искусственного интеллекта и опубликовать их на стриминговом сервисе, который размещает контент, созданный ИИ, пишет сайт Gizmodo.

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Источник фото: Pixabay

Платформа Showrunner, созданная стартапом Fable Studio из американского города Сан-Франциско, имеет некоторое сходство с Netflix, но только тем, что предоставляет доступ к телешоу и сериалам, но представленные на сайте видеоролики созданы при помощи искусственного интеллекта.

Как заявил в интервью изданию The Hollywood Reporter исполнительный директор компании Эдвард Саатчи, основная идея проекта заключается в том, чтобы дать возможность пользователям продолжить понравившуюся им историю с использованием возможностей искусственного интеллекта и разместить её на платформе потокового вещания.

По его словам, будет доступна возможность редактирования диалогов и создания новых сцен при помощи постановки ИИ определённых задач и указаний. В случае создания качественного контента автору видео обещают единовременный платёж, долю от полученного дохода, место в списке оригинальных шоу и даже страницу на IMDB.

Разработчики сервиса сообщают, что в настоящий момент заявки на участие в проекте, находящемся на ранней стадии, подали уже 50 тысяч человек, поэтому советуют запастись терпением или отправить запрос для получения эксклюзивного доступа в том случае, если претендент обладает определёнными навыками в данной области.

Как отмечают журналисты источника, к настоящему времени список сериалов и телешоу на Showrunner состоит в основном из анимационных проектов, которые пока что выглядят весьма странно в связи с наличием целого ряда особенностей, в том числе отсутствием анимации в большинстве сцен, неестественными голосами роботов, озвучивающих персонажей, и непонятными шутками, но учитывая тот факт, что всё это создаёт ИИ, зритель не должен быть слишком требовательным.