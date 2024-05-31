Это даст возможность ИИ лучше понимать человеческую речь.

В настоящее время целый ряд компаний разрабатывают своих собственных чат-ботов и виртуальных ассистентов с использованием технологий искусственного интеллекта, но зачастую у подобных продуктов имеются некоторые недостатки, например, в недавнем материале рассматривался случай с новой ИИ-функцией AI Overviews в поисковой выдаче Google, не всегда предоставляющей верные ответы в связи с отсутствием способности отличить серьёзные высказывания пользователей от сообщений саркастического характера, поэтому новая разработка специалистов пришлась бы как нельзя кстати в решении данной проблемы — как говорится в публикации сайта NotebookCheck, группа исследователей из Гронингенского университета, расположенного в Нидерландах, представила свою новую разработку, призванную помочь искусственному интеллекту лучше понять тонкости человеческого общения.

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Источник фото: Pixabay

Многоэтапный алгоритм, разработанный специалистами, основан на подробном анализе аудио- или видеосообщений, предусматривающем изучение скорости речи, особенностей тембра, типа произношения, а также ряда других параметров, позволяющих выявить конкретные эмоции человека. Кроме того, производится анализ текста путём транскрипции с последующим добавлением в него смайлов в виде дополнительного слоя. На основе полученных данных можно обучать искусственный интеллект, что даст ему возможность отличать сарказм от серьёзных высказываний.

В будущем планируется добавление новых возможностей для анализа, в том числе изучения жестов и движений, производимых человеком, благодаря чему будет доступен ещё один слой выявления несерьёзного контента, который позволит сделать ИИ ещё более надёжным.

Кроме того, разработку учёных предполагается использовать и для выявления других типов эмоций, наиболее часто встречающихся в человеческом общении, в том числе для определения ложных высказываний.

Отмечается, что даже с использованием данной разработки искусственный интеллект вряд ли будет способен со стопроцентной вероятностью верно определить ту или иную человеческую эмоцию, но всё же это позволит хотя бы частично воспринимать контекст, который вкладывается людьми в то или иное сообщение.