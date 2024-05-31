Устройство должно появиться в продаже в третьем квартале 2024 года.

На предстоящей компьютерной выставке Computex 2024 будет представлена новая портативная игровая консоль ZOTAC ZONE, информацией о характеристиках которой поделились журналисты сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что портативная игровая приставка ZOTAC ZONE получит APU AMD Ryzen 7 8840U, оснащённый 8 ядрами Zen 4 с тактовой частотой до 5.1 ГГц и графическим процессором Radeon 780M с 12 ядрами, который работает при мощности 15 Вт в номинале, но способен повышать данное значение до 28 Вт для увеличения производительности.

Кроме того, новинка будет снабжена 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и твердотельным накопителем PCIe Gen4x4 ёмкостью 512 ГБ, а также получит 7-дюймовый дисплей, выполненный по технологии AMOLED, с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 800 нит и поддержкой HDR. Также устройство оснащается джойстиком с эффектом Холла и двухступенчатым регулируемым триггером Холла, что обеспечит более эффективное управление во время игрового процесса.

Помимо этого, консоль имеет разъём с интерфейсом USB4, слот для карт памяти microSD UHS-II и работает под управлением Windows 11 Home Edition. Время автономной работы новинки весьма ограничено и составляет всего 1.25 часа, а вес устройства не превышает 700 г.

Отмечается, что данные характеристики относятся к версии, которую ZOTAC собирается продемонстрировать на выставке Computex 2024 в начале июня, а окончательные спецификации могут несколько отличаться. При этом ключевые характеристики вряд ли слишком изменятся. В продажу портативная игровая консоль ZOTAC ZONE должна поступить в третьем квартале текущего года.