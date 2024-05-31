Апдейт принесёт ряд улучшений, но не получит поддержки ИИ.

Samsung продолжает расширять список моделей смартфонов, для которых доступно обновление One UI 6.1 – ранее производитель выпустил новую версию оболочки для своих флагманских устройств и ряда моделей среднего класса, а сейчас решил порадовать и обладателей доступного смартфона Galaxy A23, говорится в публикации сайта GSMArena.

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Источник фото: SamMobile

Сообщается, что обновление One UI 6.1 принесёт для Galaxy A23 целый набор исправлений и улучшений, в том числе апдейт безопасности за май 2024 года, но, как и для других моделей среднего класса, поддержка функций искусственного интеллекта будет отсутствовать, поэтому владельцы данного смартфона не смогут использовать такие возможности, как «Чат-ассистент», «Синхронный перевод», «Обвести и найти» и так далее — ИИ-способностями обладают лишь топовые модели Samsung.

В настоящее время обновление доступно лишь в Южной Корее, но в скором времени ожидается его дальнейшее распространение по всему миру. Оно поставляется в виде загружаемого файла размером 2 ГБ и имеет номер сборки A235NKSU5EXE3, который может быть иным в других регионах.

Отмечается, что к текущему моменту версия One UI 6.1 поддерживается лишь 4G-модификацией Samsung Galaxy A23, в то время как вариант с 5G, основанный на другой платформе, судя по всему, получит обновление чуть позже.