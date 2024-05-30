Серийное производство должно начаться в следующем году.

Развитие технологий искусственного интеллекта происходит в самых разных областях человеческой деятельности во всём мире — не отстают от данного тренда и российские специалисты, недавно предложившие свою новейшую разработку, первый автономный мини-трактор, пишет новостное издание «РИА Новости».

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Источник фото: Cognitive Pilot

Сообщается, что бескабинный мини-трактор, управляемый при помощи искусственного интеллекта, был разработан и создан российскими инженерами компании Cognitive Pilot на собственном заводе, расположенном в Томске.

Как отмечает разработчик уникального мини-трактора, машина полностью автономна, может эффективно выполнять целый ряд сельскохозяйственных задач, в том числе вспашку, культивацию, посев, опрыскивание, и не имеет аналогов во всём мире.

Кроме того, отечественный мини-трактор оснащается набором датчиков, позволяющих ИИ следить за качеством выполняемой работы и избегать столкновений с препятствиями, которые могут возникнуть на пути машины, а также эффективно и с высоким показателем точности производить обработку сельхозугодий, вносить удобрения и совершать ряд других операций при помощи визуального контроля, попутно осуществляя сбор необходимой информации о состоянии почвы и растений на грядках.

По словам представителей компании, их разработка поможет уменьшить количество сотрудников, необходимых для выполнения сельскохозяйственных работ, а также повысит качество проведения всех мероприятий, необходимых для получения урожая.

Запуск мини-тракторов с искусственным интеллектом в серию должен состояться в начале следующего года.