Новинка получила 6.9-дюймовый складной экран.

Несколько дней назад на сайте китайского центра сертификации TENAA появилась модель смартфона Motorola Razr 50 со складным экраном, раскрыв свои ключевые характеристики и внешний вид, а сегодня то же самое произошло и со старшей моделью, Motorola Razr 50 Ultra, пишет сайт GSMArena.

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Как следует из данных, опубликованных на сайте, складной смартфон Motorola Razr 50 Ultra получит 6.9-дюймовый внутренний дисплей, выполненный по технологии OLED, с разрешением FHD+ (1080x2640 точек) и частотой обновления 120 Гц, а также 4-дюймовую внешнюю OLED-панель с разрешением 1272x1080 точек, охватывающую объективы камер и вспышку.

На сайте сертификации указывается, что новая модель оснащена процессором с тактовой частотой 3 ГГц — вероятным претендентом на эту роль, судя по спецификациям, является чип Snapdragon 8s Gen 3.

Новинка будет представлена в вариантах с 8, 12, 16 и даже 18 ГБ оперативной памяти, а также хранилищем объёмом 128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ. Кроме того, смартфон будет оснащён аккумулятором ёмкостью 4000 мА·ч и боковым сканером отпечатков пальцев.

На задней панели модели расположатся две камеры с разрешением 50 Мп, судя по всему, основная и портретная, которая получит двухкратный оптический зум, а фронтальная селфи-камера будет характеризоваться разрешением 32 Мп.

Источник фото: TENAA

Размеры новинки составят 171.3x73.9x7.2 мм, а её вес — 188 г. Также модели приписывается наличие беспроводной зарядки, защиты от пыли и влаги по стандарту IPX8 и ОС Android 14.

Точной информации о дате запуска Motorola Razr 50 Ultra не имеется, но ряд источников предполагают, что презентация состоится в течение ближайших нескольких недель.