Улучшения OPPO Pad 3 на фоне модели предшествующего поколения весьма заметны.

В текущем году должен быть представлен новейший планшет флагманского класса OPPO Pad 3, некоторые данные о спецификациях которого стали доступны несколько дней назад, а сегодня были подтверждены и дополнены информатором Digital Chat Station, пишет сайт Gizmochina.

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OPPO Pad 2. Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что OPPO Pad 3 получит 12.1-дюймовую LCD-панель с разрешением 3K (3000 x 2120 пикселей), частотой обновления 144 Гц, максимальной яркостью 900 нит, соотношением сторон 7:5 и плотностью пикселей 304 ppi.

Также устройство должно быть оснащено чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, 8-Мп селфи-камерой и 13-Мп модулем, расположенным на задней стороне, а также аккумулятором ёмкостью 9510 мА·ч с возможностью быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт и работать под управлением ColorOS, основанной на Android 14.

Кроме того, новинке приписывается наличие цельнометаллического корпуса со стильным дизайном и поддержка стилуса OPPO Pencil 2, оснащённого вибромотором, хотя пока и не ясно, будет ли он входить в комплект поставки, или его придётся докупать отдельно. Также новинка должна получить возможность разблокировки без отпечатков пальцев, что подразумевает наличие функции распознавания лица.

По сравнению с моделью предшествующего поколения OPPO Pad 3 получил более производительный чипсет, качественный экран с большей диагональю и значением яркости, а также более весомый объём ОЗУ.

Ряд источников считает, что OPPO Pad 3 может выйти на глобальном рынке под другим названием, но точных данных о дате запуска новой модели пока не имеется.