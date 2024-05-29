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YouTube дал возможность проходить игры прямо на сайте всем желающим
Судя по всему, видеохостинг намерен стать ещё и игровой площадкой.

Популярный видеохостинг YouTube некоторое время назад заявил о своих намерениях стать ещё и игровой площадкой, для чего в прошлом году был запущен сервис Playables, но тогда он был доступен лишь для ограниченного круга лиц, а сейчас YouTube предоставляет возможность всем пользователям насладиться своей любимой игрой без необходимости её установки, пишет сайт Neowin.

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Источник фото: Neowin/YouTube

В своём официальном блоге представители YouTube рассказали, что отныне пользователи смогут бесплатно поиграть в ряд тайтлов, доступных в разделе Playables, на своих ПК, а также мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Отмечается, что игры не требуют инсталляции — возможность их прохождения имеется непосредственно на сайте. В настоящий момент каталог содержит более 75 игр, среди которых имеются такие популярные тайтлы, как Cut The Rope, Angry Birds Showdown, Words of Wonders и ряд других.

Для того чтобы поиграть, пользователю необходимо войти в свой аккаунт, благодаря чему будет сохраняться прогресс игры и осуществляться синхронизация с другими устройствами. В настоящий момент сервис поддерживается на десктопных браузерах Chrome, Safari и Firefox, а также в приложении YouTube версии 18.33 и выше на мобильных устройствах под управлением iOS 14 или позднее, а также Android 12 и выше. Кроме того, заявлена поддержка на смартфонах с версиями Android 8/8.1/9/10/11 для 64-битных устройств или 32-битных, но с большим объёмом памяти.

В будущем компания намерена расширять свой сервис YouTube Playables, предоставив пользователям новые возможности прохождения игр на сайте.

#youtube
Источник: neowin.net
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