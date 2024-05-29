Новинка раскрыла ряд своих технических характеристик.

В ближайшем будущем Motorola должна выпустить новую модель своего складного смартфона Razr 50, о чём свидетельствует целый ряд утечек, посвящённых будущей новинке — как говорится в публикации сайта GSMArena, ещё не вышедшее устройство было протестировано в Geekbench, подтвердив ряд своих характеристик.

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Источник фото: NotebookCheck/@evleaks

Согласно данным, опубликованным на сайте бенчмарка, Motorola Razr 50 имеет чип, оснащённый четырьмя ядрами с тактовой частотой 2.5 ГГц и четырьмя ядрами с частотой 2.0 ГГц. Как гласят недавние слухи, данный чипсет является ничем иным, как ещё не представленным официально Dimensity 7300X от MediaTek. Также протестированное устройство располагает 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 14.

В тесте Geekbench 6.3.0 смартфон Motorola Razr 50 продемонстрировал следующие результаты — при нагрузке на одно ядро показатель составил 1033 балла, а при загрузке всех ядер устройству удалось набрать 2751 очко. Отмечается, что полученные значения весьма близки к показателям 4-нм чипа Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1.

Ранее складной смартфон Motorola Razr 50 появился на сайте китайского центра сертификации TENAA, благодаря чему стало известно, что модель получит 3.6-дюймовый внешний OLED-экран с разрешением 1056x1066 пикселей и 6.9-дюймовый внутренний дисплей с разрешением FHD+ (1080x2640 пикселей) и частотой 120 Гц, аккумулятор на 3950 мА·ч, двойную камеру с 50-Мп и 13-Мп модулями, а также селфи-камеру с разрешением 32 Мп. Помимо объёма ОЗУ в 8 ГБ, как у протестированной модификации, ожидается и появление версий с 12 и 16 ГБ.

Точной информации о дате запуска Motorola Razr 50 не предоставляется, но появление новой модели в Geekbench указывает на то, что устройство в скором времени должно стать доступным для широкого круга лиц.