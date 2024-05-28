Новые способы борьбы с блокировщикам рекламы вызывают возмущение у некоторых пользователей YouTube.

Компания Google продолжает пытаться нарастить объёмы доходов, получаемых с рекламы на своём видеохостинге YouTube, усложняя пользователям методы обхода просмотра рекламных материалов — как говорится в публикации сайта Notebookcheck, некоторые пользователи обнаружили новый механизм, мешающий просмотру видео на YouTube в случае наличия установленных блокировщиков рекламы.

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Источник фото: Pixabay

Сообщается, что ряд пользователей Reddit столкнулся с довольно неприятным поведением сервиса YouTube при просмотре видеороликов с активным блокировщиком рекламы — видео попросту проматывается до самого конца, не позволяя просматривать контент. В настоящий момент данное поведение наблюдается лишь для некоторых лиц, вероятно, в случайном порядке, но в будущем механизм может получить более широкое распространение.

Несколько месяцев назад Google приступил к информированию пользователей с установленными блокировщиками рекламы о преимуществах оформления подписки YouTube Premium и необходимости отключения средств, препятствующих демонстрации рекламных материалов, аргументировав свои действия потребностью обеспечения доходов от рекламы как непосредственно для себя, так и для авторов видеороликов.

Теперь же Google, судя по всему, приступает к более решительным мерам, что нравится далеко не всем пользователям, которые считают данные действия слишком навязчивыми и раздражающими. Некоторые энтузиасты полагают, что данный механизм можно будет отключить при помощи uBlock Origin, в противном же случае можно прибегнуть к платному варианту, оформив подписку на YouTube Premium, которая составляет 14 долларов в месяц.