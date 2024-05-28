Слухи об обновлении линейки умных часов Samsung ходят по сети Интернет уже достаточно продолжительное время, предполагая, что южнокорейский гигант выпустит новую серию устройств под названием Galaxy Watch7, включающую в себя три модели, в том числе премиального класса с именованием «Ultra», но информация, поступившая от TechManiacs.gr, вносит некоторые коррективы, пишет сайт GSMArena.
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Источник фото: GSMArena
Утверждается, что новая модель умных часов Samsung, относящаяся к премиум-сегменту, получит название Galaxy Watch X и будет конкурировать с линейкой Apple Watch Ultra, а одним из основных преимуществ новинки станет водонепроницаемый корпус с заявленной глубиной погружения до 100 метров, что соответствует возможностям моделей от Apple. Источник отмечает, что реальная водостойкость, судя по всему, будет ограничена глубиной в 40 метров, что справедливо для устройств обеих компаний.
Кроме того, умные часы Samsung Galaxy Watch X смогут предложить возможность более длительной работы без необходимости подзарядки, достигающей 100 часов, что ощутимо выше по сравнению с Galaxy Watch6 Classic и Apple Watch Ultra 2 с заявленным временем работы до 40 и 36 часов соответственно, а также больше на фоне показателей Watch5 Pro с батареей повышенной ёмкости, составляющих до 80 часов.
Увеличение времени работы, судя по всему, будет достигаться за счёт более энергоэффективного 3-нм чипа Exynos W1000 и внушительного аккумулятора на 578 мА·ч, что заметно больше по сравнению с ёмкостью батареи Watch6 Classic, составляющей 425 мА·ч.
Также сообщается, что умные часы Samsung Galaxy Watch X будут представлены не 10 июля, как говорилось ранее, а спустя две недели после этой даты, то есть 24 июля. Кроме того, в рамках данного мероприятия состоится презентация и других мобильных устройств Samsung, в том числе моделей со складным экраном.