Galaxy Watch X будет конкурировать с устройствами от Apple.

Слухи об обновлении линейки умных часов Samsung ходят по сети Интернет уже достаточно продолжительное время, предполагая, что южнокорейский гигант выпустит новую серию устройств под названием Galaxy Watch7, включающую в себя три модели, в том числе премиального класса с именованием «Ultra», но информация, поступившая от TechManiacs.gr, вносит некоторые коррективы, пишет сайт GSMArena.

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Источник фото: GSMArena

Утверждается, что новая модель умных часов Samsung, относящаяся к премиум-сегменту, получит название Galaxy Watch X и будет конкурировать с линейкой Apple Watch Ultra, а одним из основных преимуществ новинки станет водонепроницаемый корпус с заявленной глубиной погружения до 100 метров, что соответствует возможностям моделей от Apple. Источник отмечает, что реальная водостойкость, судя по всему, будет ограничена глубиной в 40 метров, что справедливо для устройств обеих компаний.

Кроме того, умные часы Samsung Galaxy Watch X смогут предложить возможность более длительной работы без необходимости подзарядки, достигающей 100 часов, что ощутимо выше по сравнению с Galaxy Watch6 Classic и Apple Watch Ultra 2 с заявленным временем работы до 40 и 36 часов соответственно, а также больше на фоне показателей Watch5 Pro с батареей повышенной ёмкости, составляющих до 80 часов.

Увеличение времени работы, судя по всему, будет достигаться за счёт более энергоэффективного 3-нм чипа Exynos W1000 и внушительного аккумулятора на 578 мА·ч, что заметно больше по сравнению с ёмкостью батареи Watch6 Classic, составляющей 425 мА·ч.

Также сообщается, что умные часы Samsung Galaxy Watch X будут представлены не 10 июля, как говорилось ранее, а спустя две недели после этой даты, то есть 24 июля. Кроме того, в рамках данного мероприятия состоится презентация и других мобильных устройств Samsung, в том числе моделей со складным экраном.