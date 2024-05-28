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Motorola Moto G85 получит ещё не вышедший чип Qualcomm и улучшенную систему камер
Информатор рассказал о технических характеристиках устройства.

Всего несколько дней назад в сети Интернет появились подробные изображения предстоящего смартфона Motorola Moto G85, а сейчас информатор MysteryLupin публикует информацию о характеристиках новой модели, пишет сайт NotebookCheck.

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Источник фото: X/MysteryLupin

Как утверждает информатор, смартфон Motorola Moto G85 5G получит вовсе не чип Qualcomm Snapdragon 4 Gen 3, который ему прочили ранние слухи, а ещё не вышедший чипсет Snapdragon 6s Gen 3, оснащённый 8 ядрами с тактовой частотой до 2.3 ГГц и графическим процессором Adreno 619 — данный GPU применялся и в SoC Snapdragon 695 5G для модели предшествующего поколения, Moto G84.

Кроме того, новинке приписывается наличие 6.67-дюймового экрана, выполненного по технологии pOLED, с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятора ёмкостью 5000 мА·ч с возможностью быстрой 33-Вт зарядки, 8 ГБ ОЗУ и 256-ГБ накопителя. Вес устройства составит 173 г.

Кроме того, информатор сообщает, что смартфон Motorola Moto G85 5G будет оснащён обновлённой системой камер, предполагающей наличие 32-Мп селфи-камеры, что в два раза превышает возможности фронтального модуля Moto G84, основной камеры с разрешением 50 Мп и диафрагмой f/1.79, а также сверхширокоугольной камеры на 9 Мп, выполняющей функцию макрообъектива.

Отмечается, что в отношении последней существуют некоторые подозрения в связи с нестандартным разрешением — по мнению журналистов источника, информатор мог банально опечататься, имея в виду 8 Мп, а не 9.

Точной информации о дате запуска Motorola Moto G85 5G и его стоимости не предоставляется, но ранее ряд источников сообщали, что предполагаемая цена новинки может оставить около €300.

#motorola #motorola moto g85
Источник: notebookcheck.net
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