Внешне Motorola Moto G85 отличается от Moto G84.

Ещё не представленный официально смартфон Motorola Moto G85 уже появлялся на сайте Geekbench и в ассортименте европейских магазинов, а сегодня Tool Junction опубликовал рендеры новой модели, пишет сайт NotebookCheck.

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Как можно заметить, Motorola Moto G85 внешне отличается от модели предшествующего поколения, Moto G84 — новинка получила изогнутый экран с более закруглёнными краями, скрадывающими толщину устройства, а также более узкими рамками, что делает её похожей на Motorola Edge 50 Fusion. Сканер отпечатков пальцев, судя по всему, находится непосредственно под дисплеем, который, предположительно, будет производиться по технологии P-OLED.

Также на представленных изображениях видна двойная камера с 50-Мп основным сенсором и оптической стабилизацией изображения. На нижней грани смартфона располагается решётка динамика, микрофон, разъём USB Type-C и лоток для сим-карты, а на верхней можно заметить логотип Dolby Atmos, что указывает на наличие качественной аудиосистемы.

Источник фото: Tool Junction

Ранее стало известно, что Motorola Moto G85 может получить ещё не дебютировавший чип Snapdragon 4 Gen 3, 8/12 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 256 ГБ, а также ОС Android 14. Ожидается, что стартовая стоимость новинки составит 300 евро. Точной информации о сроках появления новой модели в продаже пока не имеется, но ряд источников предполагают, что запуск новинки может произойти в августе текущего года.