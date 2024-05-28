Специалисты российской госкорпорации «Росатом» продолжают работать над созданием перспективного плазменного ракетного двигателя, которым могут быть оснащены космические аппараты, выполняющие различные цели и задачи в космосе — это следует из документа АО «Атомэнергопром», говорится в материале новостного агентства «РИА Новости».
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Согласно опубликованному отчёту, плазменный ракетный двигатель, характеризующийся мощностью в несколько сотен кВт, является весьма перспективной разработкой, которая позволит России ощутимо расширить свои возможности по перемещению в космическом пространстве и доставке необходимых грузов между Землёй и другими космическими телами, в том числе Луной, что поможет занять лидирующие позиции в области освоения космоса, выйдя на совершенно новый уровень развития космических технологий.
Ранее стало известно, что специалисты госкорпорации «Росатом» создали ускоритель плазмы с внешним магнитным полем, который станет основой для будущего плазменного ракетного двигателя, имеющего повышенные характеристики тяги и удельного импульса, достигающие шести ньютонов и ста километров в секунду соответственно. Расчётная мощность такого устройства, функционирующего в импульсно-периодическом режиме, будет составлять в среднем около трёх сотен киловатт.