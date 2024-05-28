Перспективным двигателем могут быть оснащены космические аппараты, выполняющие разнообразные задачи.

Специалисты российской госкорпорации «Росатом» продолжают работать над созданием перспективного плазменного ракетного двигателя, которым могут быть оснащены космические аппараты, выполняющие различные цели и задачи в космосе — это следует из документа АО «Атомэнергопром», говорится в материале новостного агентства «РИА Новости».

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Источник фото: Pixabay

Согласно опубликованному отчёту, плазменный ракетный двигатель, характеризующийся мощностью в несколько сотен кВт, является весьма перспективной разработкой, которая позволит России ощутимо расширить свои возможности по перемещению в космическом пространстве и доставке необходимых грузов между Землёй и другими космическими телами, в том числе Луной, что поможет занять лидирующие позиции в области освоения космоса, выйдя на совершенно новый уровень развития космических технологий.

Ранее стало известно, что специалисты госкорпорации «Росатом» создали ускоритель плазмы с внешним магнитным полем, который станет основой для будущего плазменного ракетного двигателя, имеющего повышенные характеристики тяги и удельного импульса, достигающие шести ньютонов и ста километров в секунду соответственно. Расчётная мощность такого устройства, функционирующего в импульсно-периодическом режиме, будет составлять в среднем около трёх сотен киловатт.