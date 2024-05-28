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В правительстве РФ рассказали о мерах по недопущению повторения аварийной ситуации аппарата Луна-25
В сентябре текущего года должен быть представлен список доработок, необходимых для модернизации ПО и оборудования будущих космических аппаратов.

Российские специалисты продолжают работать над устранением возможных неполадок космического оборудования для аппаратов, которые отправятся на естественный спутник Земли в будущем, с учётом негативного опыта, полученного в ходе предыдущей неудачной миссии «Луна-25» — как рассказали в правительстве, полный список доработок, которые необходимо будет произвести, будет представлен в сентябре текущего года, пишет новостное издание «РИА Новости».

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Источник фото: Газета.Ру/Роскосмос/VK

По словам представителей правительства, в настоящий момент специалисты определяют конкретное количество доработок, которые необходимо будет выполнить для дальнейшей надёжной работы программного обеспечения и бортового оборудования будущих космических аппаратов, предназначенных для изучения Луны, что достигается, в том числе, за счёт дополнительных тестов на испытательных стендах.

Отмечается, что официальные результаты произведённых работ по данному направлению будут представлены ориентировочно в сентябре текущего года.

В прошлом году Российская Федерация впервые за полвека запустила к естественному спутнику Земли космический аппарат «Луна-25», который успешно достиг Луны, но 19 августа в связи с нештатной ситуацией разбился о лунную поверхность.

Как уточняет источник, в ходе выяснения обстоятельств, которые привели к неудаче, специалисты пришли к выводу, что наиболее вероятным фактором данного инцидента является работа бортовой системы в нештатном режиме, что привело к ошибке в процессе снижения скорости перед посадкой на поверхность Луны.

Также в правительстве сообщили, что страховка для «Луны-25» не выплачивалась, так как аппарат был застрахован лишь на отрезок лунной миссии от момента старта ракеты-носителя с поверхности Земли до периода отделения межпланетной станции от разгонного блока, который проводился на околоземной орбите.

#луна-25
Источник: ria.ru
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