Xiaomi старается справиться с растущим спросом на свои электромобили SU7.

В целях наращивания возможностей по выпуску электрокаров серии SU7 компания Xiaomi решила оснащать свои электромобили аккумуляторными батареями сразу от двух производителей, пишет сайт ArenaEV.

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Источник фото: New Atlas/Xiaomi

Сообщается, что теперь базовая версия электромобиля Xiaomi SU7 будет в произвольном порядке снабжаться батареями производства BYD или CATL с примерно одинаковыми возможностями, позволяющими проехать на одной зарядке около 700 километров и восполнить заряд, которого хватит ещё на 350 километров, всего за 15 минут благодаря быстрой зарядке.

Как отмечает Xiaomi, обе компании гарантируют высокое качество своих аккумуляторных элементов и их весьма схожие характеристики, поэтому разницы между использованием батарей BYD или CATL быть не должно.

Выбор сразу двух поставщиков аккумуляторных батарей для электрокара SU7 объясняется стремлением Xiaomi обеспечить устойчивые цепочки поставок и нарастить объёмы производства своих электромобилей с целью удовлетворения растущего спроса со стороны потенциальных клиентов.

Xiaomi заявила, что в следующем месяце планирует увеличить производственные возможности и оптимизировать процессы с целью преодоления отметки в 10 000 произведённых электромобилей за один месяц.

В настоящий момент электромобили Xiaomi SU7 выпускаются в трёх вариантах — версии Pro и Max снабжаются батареями CATL Shenxing и Qilin соответственно, в то время как базовая, первоначально оснащённая элементами питания от BYD, теперь будет оснащаться и аккумуляторными батареями производства CATL. Стартовая стоимость Xiaomi SU7 составляет 216 тыс. юаней, что эквивалентно 2.7 млн рублей.