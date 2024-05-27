Redmi K80 и Redmi K80 Pro могут дебютировать в четвёртом квартале 2024 года.

В июле текущего года линейка устройств под брендом Redmi должна расшириться моделью Redmi K70 Ultra с чипсетом Dimensity 9300 Plus, а в четвёртом квартале ожидается дебют новых смартфонов серии Redmi K80, о ключевых характеристиках которых рассказали несколько информаторов, пишет сайт Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Исходя из сообщения информатора Digital Chat Station, смартфон Redmi K80 Pro получит SoC Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, экран, выполненный по технологии OLED, с разрешением 2K и частотой обновления, составляющей 120 Гц, а также аккумулятором ёмкостью 5500 мА·ч.

Также сообщается, что модель Redmi K80 будет оснащена чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и экраном, по ряду характеристик схожим с версией Pro, то есть дисплей новинки будет иметь разрешение 2K и частоту 120 Гц.

Кроме того, смартфону Redmi K80 Pro приписывают наличие телеобъектива аналогично K70 Pro, в то время как оснащение Redmi K80 пока под вопросом. Также обе модели должны получить новый дизайн задней панели с использованием стекла.

Более точных характеристик будущих смартфонов и информации о дате их запуска к настоящему времени не имеется.

Ожидается, что, помимо моделей серии Redmi K80, во второй половине текущего года выйдут также представители серии Redmi Note 14, Pro-версия которой может быть оснащена чипсетом Snapdragon 7s Gen 3, AMOLED-экраном с разрешением 1.5K и аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч.