Samsung Galaxy S25 Ultra может получить сразу два улучшенных модуля камеры.

Флагманский смартфон следующего поколения Galaxy S25 Ultra производства Samsung может получить усовершенствованную камеру с улучшенными характеристиками — это следует из сообщения информатора Ice Universe, опубликованного на Weibo, говорится в материале сайта Android Authority.

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Источник фото: Tom's Guide/Technizo Concept

Как утверждает информатор, Samsung Galaxy S25 Ultra сохранит систему с четырьмя камерами на тыльной стороне, хотя некоторые источники и сообщали, что устройство получит лишь три модуля.

Сообщается, что Galaxy S25 Ultra получит ту же основную камеру с общим разрешением 200 мегапикселей и 50-Мп модуль с пятикратным оптическим зумом, а вот две другие камеры будут отличаться улучшенными характеристиками — устройство оснастят сверхширокоугольным модулем с разрешением 50 мегапикселей и 50-Мп камерой с трёхкратным оптическим зумом.

Отмечается, что последняя весьма нуждается в обновлении, так как Samsung использует тот же 10-Мп модуль в течение последних трёх лет, начиная с Galaxy S21 Ultra — благодаря возросшему разрешению компания может использовать технологию объединения пикселей, что позволит улучшить портретные снимки и применять данную камеру для макросъёмки, а также повысить качество изображений с использованием зума, в том числе гибридного.

Оснащение Galaxy S25 Ultra сверхширокоугольной 50-Мп камерой позволит успешно конкурировать с такими аппаратами, как Xiaomi 14 и Google Pixel 8 Pro, оснащёнными модулями с высоким разрешением и применением объединения пикселей для повышения качества снимков в условиях слабой освещённости, а также может обеспечить возможность вести съёмку со сверхшироким углом в 8K.

Ожидается, что флагманские смартфоны серии Galaxy S25 будут официально представлены Samsung в начале следующего года.