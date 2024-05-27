В некоторых государствах Европы стоимость газа в прошлом году снизилась.

В прошлом году целый ряд стран Европы столкнулись со значительным увеличением стоимости газа, хотя это наблюдалось далеко не во всех европейских государствах — это следует из отчёта, подготовленного специалистами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе доступности газа для населения и опубликованного новостным изданием «РИА Новости».

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Источник фото: Pixabay

Отмечается, что изменение стоимости газа в странах Европы в 2023 году носило разновекторный характер — в пятнадцати европейских государствах стоимость «голубого топлива» увеличилась, а наибольший рост наблюдался в Литве, Польше и Словакии, где цены в процентном выражении выросли на 67.6, 24.3 и 22.4 % соответственно.

Ещё в четырнадцати государствах Европы стоимость газа в прошлом году снизилась — наибольшее падение стоимости было выявлено в Румынии, Греции и Дании, где цена на «голубое топливо» снизилась на 55.5, 42.1 и 41.3 % соответственно.

В Российской Федерации цены на газ в прошлом году не претерпели изменений, оставшись на прежнем уровне в первом квартале 2024 года по сравнению с показателями прошлого года.

Согласно прогнозам экспертов, в текущем году общеевропейские тенденции к увеличению запасов газа в хранилищах приведут к уменьшению стоимости «голубого топлива» — ожидается, что средняя цена газа в Европе в 2024 году составит около 300-350 долларов США в расчёте на 1000 кубометров.

Также специалисты отмечают, что в текущем году стоимость газа в России будет постепенно увеличиваться, но благодаря положительной динамике роста зарплат российских граждан доступность «голубого топлива» для населения останется на прежнем уровне.