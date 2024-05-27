Спрос на российские металлы со стороны стран ЕС увеличился.

Несмотря на целый ряд разногласий между Россией и Западом страны Евросоюза продолжают активно покупать российские материалы и сырьё — как следует из публикации новостного издания «РИА Новости», объёмы закупок алюминия, стали и железа некоторыми государствами Европы из Российской Федерации в начале весны текущего года ощутимо возросли.

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Источник фото: Коммерсантъ

Согласно расчётам, опубликованным специалистами источника и основанными на данных европейской статистической службы, в первом месяце весны текущего года Россия поставила Европейскому Союзу стали и железа в общей сложности на сумму в 328 млн евро, что больше в 1,7 раза по сравнению с предыдущим месяцем и является максимальным значением, начиная с мая прошлого года, когда ЕС было закуплено данных металлов на сумму в 369 млн евро.

Основным импортёром российского железа и стали оказалась Бельгия, в марте нарастившая объёмы своих закупок до 130,5 млн евро, то есть в 3,5 раза, что стало максимальным показателем для страны за последние два года. Также в пятёрку крупнейших покупателей данных продуктов металлургии, произведённых в России, вошла Италия, нарастившая объёмы импорта на 25%, а именно до 85 млн евро, Дания с показателем в 35,1 млн евро, что на 30% выше предыдущего значения, а также Чехия и Нидерланды, которые закупились на суммы в 23 и 20 млн евро соответственно.

К импортёрам железа и стали из Российской Федерации после перерыва в четыре месяца присоединилась и Венгрия, совершив покупок на 13,7 млн евро.

Объёмы экспорта алюминия из России в страны Европейского Союза в марте текущего года возросли на 29% по сравнению с февралём, что оказалось максимумом, начиная с октября 2023 года. Наибольший вклад в общий объём закупок внесла Германия, нарастившая импорт в пять раз (до 22,4 млн евро), а также Испания и Польша, увеличившие свои показатели импорта российского алюминия на 69 и 21% соответственно.