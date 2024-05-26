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Складной смартфон Motorola Razr 50 появился на сайте сертификации TENAA и раскрыл свои спецификации
Внешний вид новой модели несколько изменился по сравнению с дизайном Razr 40.

За последние несколько дней целый ряд источников и информаторов раскрыл некоторые характеристики и дизайн нового складного смартфона Motorola Razr 50, а совсем недавно данная модель появилась на сайте китайского центра сертификации TENAA, говорится в публикации сайта MySmartPrice.

Согласно рендерам устройства, опубликованным на сайте, предстоящий складной смартфон Motorola Razr 50 с номером модели XT2453-2 будет отличаться от Razr 40 несколько изменённым дизайном внешней панели в связи с экраном большей диагонали, в то время как остальные детали, судя по всему, останутся без изменений.

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Как следует из представленных на сайте сертификации данных, внешний дисплей новой модели, выполненный по технологии OLED, получит диагональ в 3.6 дюйма с разрешением 1056x1066 пикселей, а внутренний складной экран будет представлен 6.9-дюймовой OLED-панелью с разрешением FullHD+ (1080x2640 пикселей) и частотой 120 Гц.

Также новинка будет оснащена двойной камерой с сенсорами на 50 и 13 Мп, а также 32-Мп селфи-камерой, расположенной в вырезе центральной верхней части складного экрана. Кроме того, модель обзаведётся аккумулятором ёмкостью 3950 мА·ч и боковым сканером отпечатков пальцев, а также сможет предложить варианты с 8/12/16 ГБ ОЗУ и 128/256/512 ГБ/1 ТБ постоянной памяти. Размеры устройства составят 171.3 x 73.9 x 7.2 мм, а вес будут равен 188 г. Предполагается, что смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Источник фото: MySmartPrice/TENAA

Исходя из записей в базе данных TENAA, новая модель будет оснащаться процессором с восемью ядрами и тактовой частотой 2.5 ГГц — вероятным кандидатом на роль SoC для новинки, судя по характеристикам, является чип MediaTek Dimensity 7300X, который ещё не был официально представлен.

Ожидается, что Motorola Razr 50 будет официально презентована в следующем месяце текущего года.

#motorola razr 50
Источник: mysmartprice.com
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