Компания Джеффа Безоса завершила очередной этап на пути к созданию собственной космической сети для предоставления доступа к сети Интернет.

Американский предприниматель Джефф Безос, являющийся основателем интернет-площадки Amazon и владельцем аэрокосмической компании Blue Origin, как никогда близок к реализации своих планов по предоставлению услуг связи и передачи данных при помощи обширной группировки спутников, которые будут располагаться на околоземной орбите, подобно тому, как это уже делают аппараты Starlink, созданные компанией SpaceX, возглавляемой Илоном Маском, говорится в публикации сайта Neowin.

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Источник фото: PCMag

В прошлом году компания Джеффа Безоса запустила на орбиту Земли первые два спутника проекта «Kuiper», предназначенные для проверки возможностей передачи данных из космоса на поверхность нашей планеты и выявления слабых сторон с целью их дальнейшего устранения в будущих аппаратах.

Как заявили в компании, спутники KuiperSat-1 и KuiperSat-2, оснащённые собственными двигательными установками и различным оборудованием, в том числе радиоэлектронным, успешно прошли все испытания, в том числе позволив проверить работоспособность наземной инфраструктуры и терминалов, обеспечивающих работу системы для предоставления услуг по доступу к сети Интернет.

В настоящий момент инициирован процесс, согласно которому данные космические аппараты будут выведены с околоземной орбиты и сгорят в плотных слоях атмосферы через несколько месяцев.

Для обеспечения надёжной связи в рамках проекта «Kuiper» Amazon планирует запустить на околоземную орбиту в общей сложности 3236 космических аппаратов, половина из которых должна быть введена в эксплуатацию к лету 2026 года. Данные спутники будут входить в состав обширной сети и смогут общаться друг с другом при помощи систем лазерной связи, а также предоставлять клиентам компании доступ к сети Интернет, составив конкуренцию системе Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

В прошлом году компания Джеффа Безоса испытывала определённые трудности с реализацией проекта «Kuiper», связанные с неготовностью подрядчиков запустить космические аппараты Amazon на околоземную орбиту, но спустя некоторое время их всё же удалось решить.

В настоящий момент предусматривается запуск спутников Amazon при помощи ракет-носителей сразу нескольких компаний, в том числе Ariane 6, созданной Европейским космическим агентством, Vulcan от американского предприятия United Launch Alliance, а также New Glenn, над которой трудятся специалисты Blue Origin, возглавляемой непосредственно Джеффом Безосом.

Пилотный проект космической сети «Kuiper» с участием партнёров Amazon, таких как Verizon и Vodafone, должен быть запущен во второй половине текущего года.