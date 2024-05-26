Центр можно посещать совершенно бесплатно.

В России активно развивается перспективная индустрия киберспорта, в том числе при непосредственной поддержке со стороны государства и региональных властей — как говорится в материале издания 78.ru, в Санкт-Петербурге был открыт первый в истории России Центр киберспорта.

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Источник фото: Pixabay

Сообщается, что Центр киберспорта, открытый в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, созданный и финансируемый городскими властями, предназначен для тренировок действующих и будущих киберспортсменов возрастом от десяти лет, причём на безоплатной основе.

Как отмечает пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга, в Центр киберспорта, являющийся первым подобным заведением в Российской Федерации, вложили немало усилий, в том числе отремонтировали здание, в котором он находится, приведя его к современным стандартам, а также приобрели требуемую технику и мебель.

Отмечается, что центр имеет несколько залов, специализированных под разные задачи и требования — в четырёх помещениях киберспортсмены смогут оттачивать и совершенствовать свои навыки в той или иной киберспортивной дисциплине, а в двух других имеется возможность проводить командные соревнования.

Также в здании расположен зал, оснащённый большим экраном и сценой, а общее количество мест для киберспортсменов в нём достигает тридцати. Кроме того, имеется специальная зона, предназначенная для отдыха и активного времяпрепровождения в перерывах между тренировками и соревнованиями, рассчитанная на десять человек.

Центр киберспорта оснащён компьютерным оборудованием, отвечающим всем современным требованиям киберспортивной отрасли — в распоряжении киберспортсменов имеются современные компьютеры, игровые консоли и платформы виртуальной реальности.

Помимо этого, в здании предусмотрена отдельная серверная, а также специальное помещение, в котором можно стримить игры или вести видеотрансляции.