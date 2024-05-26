Перспективный самолёт-невидимка получил ряд отличительных особенностей.

Американские военные продолжают активно тестировать свой новейший бомбардировщик B-21 Raider, публикуя свежие фотографии, демонстрирующие процесс взлёта перспективного самолёта и его испытательного полёта, которые были тщательно изучены специалистами, отметившими ряд отличительных особенностей боевого воздушного судна, пишет издание «Военное Обозрение».

реклама

Как отметили журналисты сайта Defensa, новые фотографии подтверждают наличие у самолёта-невидимки характерных боковых окон кабины, выполненных в форме трапеции. Ранее специалисты отмечали данную особенность нового бомбардировщика, но свежие изображения позволили более детально её изучить, сравнив внешний вид B-21 Raider с более ранней моделью бомбардировщика B-2 Spirit.

B-21 Raider (вверху) и B-2 Spirit (внизу). Источник фото: Военное Обозрение

Эксперты сайта The Drive объясняют причины, которые заставили специалистов компании Northrop Grumman, разрабатывающих новейший самолёт, выбрать именно такую конструкцию окон — по мнению издания, остекление, имеющее фрагментированную структуру, поможет бомбардировщику быть менее заметным, а изменение положения окон облегчит контроль за процессом дозаправки.

Отмечается, что перенос фокуса боковых окон с горизонтальной в вертикальную плоскость несколько осложнит способность пилотов визуально оценивать ситуацию, но, учитывая значительный рост возможностей систем компьютерного зрения и дополненной реальности, это не станет проблемой.

Новейший американский бомбардировщик B-21 Raider, разработанный военным подрядчиком Northrop Grumman с применением технологии «стелс», должен прийти на смену устаревшему B-2 Spirit и стать основным стратегическим бомбардировщиком наряду с используемым уже не одно десятилетие «стратегом», модернизированным B-52H.