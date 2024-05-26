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Комитет ГД поддержал предложение главы «АвтоВАЗа» повысить утильсбор
Это поможет отечественным маркам автомобилей более успешно конкурировать с зарубежным автопромом.

Высокая конкуренция со стороны китайских брендов автомобилей заставляет отечественных производителей в который раз просить государственные органы поднять утилизационный сбор, что приведёт к повышению стоимости авто, ввозимых в Россию из-за рубежа, пишет сайт 74.ру.

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Источник фото: РИА Новости

Сообщается, что в апреле текущего года генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов выступил с предложением повысить утилизационный сбор для моделей авто с объёмом двигателя от одного до двух литров — согласно предложению главы автопроизводителя, налог, который уплачивают импортёры зарубежных автомобилей, к концу 2024 года должен быть поднят с текущего показателя в 300 тыс. рублей до 550 тыс. рублей, а к 2029 году данный сбор должен быть постепенно увеличен до одного миллиона рублей.

Отмечается, что в профильном комитете Госдумы поддержали данную инициативу и предложили даже более высокие тарифы — по мнению законодателей, к 2029 году утилизационный сбор следует повысить до 1.17 млн рублей.

Импортёры электромобилей могут пострадать ещё больше, так как в текущем году предлагается увеличить размер пошлин до 1.1 млн рублей, а к 2030 году данный показатель планируют поднять до 2.23 млн рублей. В настоящий момент утильсбор для ввозимых в Россию электрокаров составляет 3.4 тыс рублей, то есть в текущем году пошлины могут быть повышены в более чем триста раз.

Как ранее отмечал глава «АвтоВАЗа», целый ряд китайских брендов, представленных на российском рынке, действует достаточно агрессивно, угрожая отечественным моделям автомобилей, прежде всего Lada Vesta.

Источник отмечает, что автомобили с ДВС китайского производства действительно имеют достаточно привлекательные цены, несмотря на постоянно повышающийся утильсбор — например, модель Changan Alsvin предлагается в Китае от 62 тыс. юаней, что эквивалентно 800 тыс. рублей, в то время как в Российской Федерации она стоит уже как минимум 1.65 млн рублей, но даже это не мешает ей успешно конкурировать с Lada Vesta.

Ситуация с повышением утилизационного сбора для электромобилей пока не слишком ясна и вызывает целый ряд вопросов — отмечается, что доля электрокаров на российском рынке составляет лишь 1.3 % по состоянию на прошлый год, а отечественный выпуск электромобилей крайне ограничен.

В настоящее время предложение о повышении утилизационного сбора было направлено в Минпромторг России, в котором должны его рассмотреть и принять соответствующее решение. Как отмечает источник, предыдущие запросы «АвтоВАЗа» обычно удовлетворялись.

Если предлагаемая инициатива будет реализована, то модели автомобилей с ДВС иностранного производства прибавят в цене как минимум 250 тыс. рублей, что может помочь российским производителям более успешно конкурировать с китайским автопромом. Стоимость электромобилей в таком случае повысится ещё более заметно — ценники электрокаров увеличатся минимум на миллион рублей.

#автоваз #утильсбор
Источник: 74.ru
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К 2030 году утильсбор на электромобили в РФ предлагают поднять в 656 раз
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