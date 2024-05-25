Несмотря на старания автопроизводителей по максимуму обезопасить аккумуляторные блоки электромобилей от различных негативных воздействий, используя целый ряд защитных механизмов, владельцы электрокаров не застрахованы от возможного возгорания своих транспортных средств, что в преувеличенной форме используется некоторыми пользователями в спорах в сети Интернет, но представители Tesla привели ряд фактов, которые опровергают мифы о частых случаях возгорания электромобилей, пишет сайт NotebookCheck.
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Источник фото: InsideEVs
По информации американского автопроизводителя, в расчёте на один миллиард миль пробега загораются только семь электрокаров Tesla, в то время как общее число возгораний автомобилей в США при аналогичных условиях достигает шестидесяти, в большей степени из-за авто с двигателем внутреннего сгорания, так как их в Штатах насчитывается гораздо большее количество по сравнению с электрокарами, то есть электромобили компании горят более чем в 8.5 раза реже по сравнению со средним показателем возгораний.
При этом Tesla признаёт, что тушение электрокаров зачастую труднее и связано с определёнными проблемами по причине особого химического состава аккумуляторных батарей, который, к тому же, может приводить к самовозгораниям — чтобы полностью потушить электромобиль может понадобиться более 30 тысяч литров воды, поданной непосредственно на батарею.