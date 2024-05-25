Компания признаёт, что для тушения электромобилей необходимо огромное количество воды.

Несмотря на старания автопроизводителей по максимуму обезопасить аккумуляторные блоки электромобилей от различных негативных воздействий, используя целый ряд защитных механизмов, владельцы электрокаров не застрахованы от возможного возгорания своих транспортных средств, что в преувеличенной форме используется некоторыми пользователями в спорах в сети Интернет, но представители Tesla привели ряд фактов, которые опровергают мифы о частых случаях возгорания электромобилей, пишет сайт NotebookCheck.

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Источник фото: InsideEVs

По информации американского автопроизводителя, в расчёте на один миллиард миль пробега загораются только семь электрокаров Tesla, в то время как общее число возгораний автомобилей в США при аналогичных условиях достигает шестидесяти, в большей степени из-за авто с двигателем внутреннего сгорания, так как их в Штатах насчитывается гораздо большее количество по сравнению с электрокарами, то есть электромобили компании горят более чем в 8.5 раза реже по сравнению со средним показателем возгораний.

При этом Tesla признаёт, что тушение электрокаров зачастую труднее и связано с определёнными проблемами по причине особого химического состава аккумуляторных батарей, который, к тому же, может приводить к самовозгораниям — чтобы полностью потушить электромобиль может понадобиться более 30 тысяч литров воды, поданной непосредственно на батарею.