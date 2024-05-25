Улучшение будет заметно даже на старых устройствах.

Несколько дней назад компания Microsoft и её партнеры официально представили свои новые линейки устройств под брендом Copilot+ PC, оснащённых ARM-чипами Qualcomm Snapdragon X, но у потенциальных покупателей новинок назрел резонный вопрос, смогут ли они обеспечивать работу программ и игр на том же уровне, что и обычные x86-совместимые процессоры — Microsoft поспешила успокоить своих клиентов, заявив, что обновления Windows 11 24H2 принесёт повышение производительности для эмулируемых приложений, пишет сайт Windows Central.

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Источник фото: Microsoft

Сообщается, что платформа Windows on Arm уже несколько лет имеет возможность эмулировать «неродные» приложения, но обновление Windows 11 24H2 может вывести данный процесс на новый уровень благодаря усовершенствованной технологии эмуляции Prism, разработанной, прежде всего, для новых процессоров Snapdragon X и позволяющей повысить производительность эмулируемых приложений на 10-20 % после установки обновления.

К настоящему времени целый ряд разработчиков представил версии своих продуктов, оптимизированные для ARM-процессоров, но существует ещё множество программ, которые не получили данных улучшений, поэтому усовершенствованный эмулятор в Windows 11 24H2 поможет пользователям запускать необходимые программы, не сталкиваясь с заметным снижением быстродействия.

Отмечается, что новейшие чипы Qualcomm Snapdragon X способны обеспечить наилучшую производительность, но даже владельцы устройств прошлых поколений смогут увидеть повышение производительности при эмуляции приложений после обновления Windows 11.

Первые модели Copilot+ PC появятся во второй половине июня текущего года, а крупное обновление Windows 11 24H2 должно стать доступным для широкого круга лиц осенью 2024 года.