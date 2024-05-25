Массовое использование беспилотного транспорта в РФ может начаться уже через несколько лет.

В настоящее время целый ряд мировых компаний активно развивают технологии беспилотного вождения, которые в будущем смогут заменить человека на месте водителя. В России также озаботились вопросом внедрения беспилотных автомобилей — как заявил министр цифрового развития Российской Федерации Максут Шадаев на ежегодном международном форуме Positive Hack Days Fest, уже через несколько лет технологии беспилотного управления транспортными средствами плотно войдут в жизнь большого числа россиян, пишет новостное агентство «ТАСС».

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Беспилотный автомобиль Яндекса. Источник фото: Яндекс

По словам Максута Шадаева, уже в ближайшем будущем, а именно в течение временного отрезка в 5-7 лет, беспилотные транспортные средства будут широко применяться на дорогах по всей территории Российской Федерации.

Также министр цифрового развития РФ отметил, что в настоящий момент технологии беспилотного вождения развиты настолько, что их можно внедрять в повседневную жизнь, но следует учитывать, что в ходе данного процесса можно столкнуться с проблемами восприятия этих нововведений со стороны общества, а также необходимо проработать ряд вопросов, касающихся безопасности применения данных решений.