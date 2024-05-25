Американский предприниматель считает, что работа для человека станет его хобби.

Технологии искусственного интеллекта всё активнее проникают в нашу повседневную жизнь, а в будущем ИИ, возможно, и вовсе заменит человека в большинстве сфер жизнедеятельности — об этом на конференции VivaTech, проводимой в Париже, рассказал известный предприниматель Илон Маск, пишет сайт Windows Central.

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Источник фото: Pixabay

В своём видении мира с развитием возможностей искусственного интеллекта Илон Маск предрекает человеку отход на второй план в области выполнения трудовой деятельности, так как ИИ сможет выполнять все виды работ вместо людей, предоставляя человеку услуги и товары, которые ему могут понадобиться, отмечая, что некоторые люди могут продолжать выполнять определённые виды работ, но делать это они будут в качестве хобби.

В такой ситуации возникает резонный вопрос, каким именно способом человек сможет зарабатывать себе на жизнь и покупку необходимых ему товаров и услуг, и у Маска есть ответ — по его мнению, правительства стран должны будут реализовать программу, согласно которой жителям будет предоставлен всеобщий высокий доход.

Эта идея перекликается с попытками властей некоторых государств внедрить программы безусловного базового дохода, предусматривающие справедливые выплаты каждому члену общества на регулярной основе, что должно помочь сократить степень неравенства и улучшить условия жизни.

При этом Маском был поднят ещё один вопрос, связанный с эмоциональным состоянием человека из-за отсутствия необходимости работать — как отметил предприниматель, из-за потери работы некоторые люди могут потерять смысл своей жизни, но повторно обрести его в придании смысла существованию ИИ.

Действительно, пока искусственный интеллект займётся удовлетворением человеческих потребностей, люди могут больше времени тратить на те занятия, которые им по-настоящему интересны