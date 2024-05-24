Компания Xiaomi расширяет ассортимент своей продукции, представив защищённую от неблагоприятных погодных воздействий солнечную панель, способную питать ещё не вышедшие на глобальный рынок камеры наружного наблюдения Xiaomi Outdoor Camera BW300 и BW500, говорится в публикации сайта NotebookCheck.
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Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi
Согласно данным, опубликованным на официальном сайте, новая монокристаллическая солнечная панель Xiaomi Outdoor Camera Solar Panel для камер наружного наблюдения серии BW имеет максимальную выходную мощность 5 Вт и способна запитать устройства через поставляемый кабель USB Type-C длиной в три метра, обеспечивающий водонепроницаемое соединение.
Помимо этого, солнечная панель отличается пыле- и влагонепроницаемой конструкцией, соответствующей стандарту IP66, а также способна работать при температурах в пределах от -20 до +55 °C, что позволяет ей беспроблемно функционировать в целом ряде регионов при неблагоприятных погодных условиях.
Размеры новинки составляют 218 x 178 x 16 мм, а в комплект поставки входит ряд дополнительных аксессуаров, таких как монтажный кронштейн, винты и другие компоненты, необходимые для её монтажа и работы.
Информации о дате запуска и стоимости солнечной панели Xiaomi Outdoor Camera Solar Panel пока не предоставляется, равно как и не имеется данных о сроках появления камер наружного наблюдения BW300 и BW500 на мировом рынке, но предполагается, что дебют состоится в ближайшее время.