Солнечная панель Xiaomi совместима с камерами наружного наблюдения для умного дома.

Компания Xiaomi расширяет ассортимент своей продукции, представив защищённую от неблагоприятных погодных воздействий солнечную панель, способную питать ещё не вышедшие на глобальный рынок камеры наружного наблюдения Xiaomi Outdoor Camera BW300 и BW500, говорится в публикации сайта NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте, новая монокристаллическая солнечная панель Xiaomi Outdoor Camera Solar Panel для камер наружного наблюдения серии BW имеет максимальную выходную мощность 5 Вт и способна запитать устройства через поставляемый кабель USB Type-C длиной в три метра, обеспечивающий водонепроницаемое соединение.

Помимо этого, солнечная панель отличается пыле- и влагонепроницаемой конструкцией, соответствующей стандарту IP66, а также способна работать при температурах в пределах от -20 до +55 °C, что позволяет ей беспроблемно функционировать в целом ряде регионов при неблагоприятных погодных условиях.

Размеры новинки составляют 218 x 178 x 16 мм, а в комплект поставки входит ряд дополнительных аксессуаров, таких как монтажный кронштейн, винты и другие компоненты, необходимые для её монтажа и работы.

Информации о дате запуска и стоимости солнечной панели Xiaomi Outdoor Camera Solar Panel пока не предоставляется, равно как и не имеется данных о сроках появления камер наружного наблюдения BW300 и BW500 на мировом рынке, но предполагается, что дебют состоится в ближайшее время.