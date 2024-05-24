Экспорт пшеницы из РФ в 2024 году может превысить исторический максимум.

Несмотря на тревожные сообщения некоторых экспертов, связанные с возможностью негативного влияния неблагоприятных погодных условий на урожай зерновых культур в России, новый прогноз Международного совета по зерну (МСЗ) выглядит крайне оптимистично, предрекая рекордные показатели для российских сельхозпроизводителей пшеницы, пишет издание «РИА Новости», ознакомившись с опубликованными данными.

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Источник фото: РИА Новости

Как следует из прогноза МСЗ, в текущем сельскохозяйственном годовом периоде экспорт пшеницы из Российской Федерации должен составить 53.1 млн тонн вместо прогнозируемого ранее показателя в 52.1 млн тонн. В том случае, если данные прогнозы подтвердятся, то это станет новым рекордом за весь новейший период истории РФ.

В процентном выражении объём поставляемой в другие страны мира российской пшеницы может вырасти до исторического максимума в 25.8 %, что превзойдёт лучшие показатели, наблюдаемые в 2017-2018 сельскохозяйственном году и составляющие 23.4 %.

Также сообщается, что суммарный показатель экспорта пшеницы мировыми державами в текущем году может снизиться до 205.7 млн тонн, что на 1.7 млн тонн меньше в годовом выражении.

Эксперты прогнозируют, что, помимо России, Аргентина также нарастит объём экспортируемой в другие страны пшеницы на 5.9 млн тонн, в то время как поставки данной категории сельхозпродукции из Австралии снизятся на 11.2 млн тонн, а Канады и США — на 2.4 и 1.3 млн тонн соответственно.